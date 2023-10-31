СМИ: В Японии злоумышленник захватил почту и взял в заложники 10 человек
Стрелок ворвался в больницу в японском городе Тода, а затем сбежал и захватил почтовое отделение с десятью заложниками в Вараби, передает агентство Kyodo.
По данным СМИ, в медучреждении злоумышленник ранил врача и пациента, о пострадавших на почте информации нет. По предварительным данным, стрелок вооружен пистолетом.
На кадрах очевидцев видно, как полиция окружила здание почты и призывают мужчину сложить оружие — в ответ слышна стрельба.
Ранее неизвестные взяли в заложники почти 550 горняков в забое шахты по добыче золота в Южно-Африканской Республике, напоминает RT.
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