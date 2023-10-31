СМИ: В Японии злоумышленник захватил почту и взял в заложники 10 человек

По данным СМИ, в медучреждении злоумышленник ранил врача и пациента, о пострадавших на почте информации нет. По предварительным данным, стрелок вооружен пистолетом.



На кадрах очевидцев видно, как полиция окружила здание почты и призывают мужчину сложить оружие — в ответ слышна стрельба.

Ранее неизвестные взяли в заложники почти 550 горняков в забое шахты по добыче золота в Южно-Африканской Республике, напоминает RT.

