СМИ: В Японии злоумышленник захватил почту и взял в заложники 10 человек

Стрелок ворвался в больницу в японском городе Тода, а затем сбежал и захватил почтовое отделение с десятью заложниками в Вараби, передает агентство Kyodo.

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По данным СМИ, в медучреждении злоумышленник ранил врача и пациента, о пострадавших на почте информации нет. По предварительным данным, стрелок вооружен пистолетом.

На кадрах очевидцев видно, как полиция окружила здание почты и призывают мужчину сложить оружие — в ответ слышна стрельба.

Ранее неизвестные взяли в заложники почти 550 горняков в забое шахты по добыче золота в Южно-Африканской Республике, напоминает RT.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СтрелокЗаложникиЯпония

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