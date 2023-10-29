NBC: в результате стрельбы во Флориде погибли двое человек

Губернатор Ростовской области Голубев сообщил о работе ПВО над регионом Израиль приостановил планы широкомасштабной наземной операции в Газе по указанию США МЧС Казахстана сообщило о 42 жертвах аварии на шахте в Карагандинской области «Холоп 2», не превзойдет успех первой части, уверен кинокритик «НАШЕ Радио» приглашает на юбилейный концерт