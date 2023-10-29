NBC: в результате стрельбы во Флориде погибли двое человек

Жертвами стрельбы в американском штате Флорида стали не менее двух человек, сообщил телеканал NBC со ссылкой на данные полиции.

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Стрельба произошла в городе Тампа во время празднования Хэллоуина. Инцидент начался с массовой драки.

В результате стрельбы погибли двое человек, 18 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

В среду, 25 октября, мужчина открыл огонь из автоматического оружия в городе Льюистон, штат Мэн. 18 человек погибли, еще 13 получили ранения. Накануне подозреваемого в стрельбе Роберта Карда нашли мертвым, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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