В Севастополе восстановили электроснабжение после ночной атаки ВСУ

Электроснабжение, прерванное после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион, восстановлено во всех жилых массивах Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Глава Севастополя заявил о повреждении домов и машины осколками сбитых ATACMS

По его словам, в настоящее время жилые массивы во всех районах Севастополя запитаны, отключения света прекращаются.

Ранее сообщалось, что электроподстанция «Севастополь» пострадала после массированной атаки на город, в регионе производились отключения электроэнергии. Развожаев утром сообщал, что были уничтожены десятки беспилотников и свыше пяти безэкипажных катеров, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиСевастополь

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