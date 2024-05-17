В Севастополе восстановили электроснабжение после ночной атаки ВСУ
Электроснабжение, прерванное после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион, восстановлено во всех жилых массивах Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время жилые массивы во всех районах Севастополя запитаны, отключения света прекращаются.
Ранее сообщалось, что электроподстанция «Севастополь» пострадала после массированной атаки на город, в регионе производились отключения электроэнергии. Развожаев утром сообщал, что были уничтожены десятки беспилотников и свыше пяти безэкипажных катеров, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев допустил расширение санитарной зоны на Украине до границ Польши
- СМИ: Семь человек пострадали при взрыве в петербургской академии
- СМИ: Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone
- МО РФ: ПВО над Белгородской областью уничтожила ракету «Точка-У»
- В Севастополе восстановили электроснабжение после ночной атаки ВСУ
- Депутат Бурляев призвал ввести в школах уроки целомудрия
- МИД Украины возобновит оказание консульских услуг мужчинам 18-60 лет с 18 мая
- Президент Финляндии заявил, что Украина может атаковать объекты в России
- Главного тренера «Ювентуса» уволили после победы в финале Кубка Италии
- Пограничники лондонского аэропорта «Хитроу» объявили о проведении забастовки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru