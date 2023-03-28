СМИ: В ульяновском лицее усилили охрану из-за угрозы стрельбы
Силовики съехались к зданию лицея № 100 в Ульяновске, по предварительной информации, один из учеников пригрозил прийти в учреждение с ружьем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, в одном из сообществ в соцсетях были опубликованы скриншоты переписки неких «Максимки» и «Степы»: в беседе один из них заявлял о планах «ворваться в школу» и «расстрелять всех». Также в чат попало фото ружья. О переписке стало известно родителям учащихся и директору лицея.
Руководитель образовательного учреждения сообщил об опасности в полицию, охрану лицея усилили сотрудниками силовых структур. Отмечается, что обстановка в учреждении спокойная, уроки не отменялись.
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