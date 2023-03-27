СМИ: В американском Нэшвилле четыре человека погибли при стрельбе в школе

Четыре человека погибли при стрельбе в школе в столице американского штата Теннесси Нэшвилле, пишут местные СМИ.

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По данным телеканала WKRN News, трагедия произошла в Covenant School, стрелок, имя которого не раскрывается, также в числе погибших.

При этом в городском пожарном департаменте заявили лишь о нескольких пострадавших, которые были госпитализированы.

Ранее в парламенте Санкт-Петербурга заявили, что после трагической стрельбы в школе Ижевска, в результате которой погибли 18 человек, следует усилить охрану школ и ввести систему распознавания лиц, сообщают «Невские новости».

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Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПроисшествиеПогибшиеСтрельбаШколаСША

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