СМИ: В американском Нэшвилле четыре человека погибли при стрельбе в школе
Четыре человека погибли при стрельбе в школе в столице американского штата Теннесси Нэшвилле, пишут местные СМИ.
По данным телеканала WKRN News, трагедия произошла в Covenant School, стрелок, имя которого не раскрывается, также в числе погибших.
При этом в городском пожарном департаменте заявили лишь о нескольких пострадавших, которые были госпитализированы.
Ранее в парламенте Санкт-Петербурга заявили, что после трагической стрельбы в школе Ижевска, в результате которой погибли 18 человек, следует усилить охрану школ и ввести систему распознавания лиц, сообщают «Невские новости».
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