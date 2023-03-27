СМИ: В американском Нэшвилле четыре человека погибли при стрельбе в школе

По данным телеканала WKRN News, трагедия произошла в Covenant School, стрелок, имя которого не раскрывается, также в числе погибших.

При этом в городском пожарном департаменте заявили лишь о нескольких пострадавших, которые были госпитализированы.

Ранее в парламенте Санкт-Петербурга заявили, что после трагической стрельбы в школе Ижевска, в результате которой погибли 18 человек, следует усилить охрану школ и ввести систему распознавания лиц, сообщают «Невские новости».