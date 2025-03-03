СМИ: В Уфе в районе предприятия «Оргсинтез» прогремели взрывы
3 марта 202501:39
В Уфе в районе предприятия «Оргсинтез» прогремело два взрыва, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, перед этим на нефтеперерабатывающем заводе был слышен шум беспилотников. Сейчас на предприятии в районе Бирского тракта начался пожар.
Ранее Украина трижды пыталась атаковать компрессорную станцию на Кубани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru