СМИ: В Турции нашли тела двух пропавших альпинистов
Спасатели обнаружили тела двух альпинистов, которые пропали без вести два дня назад при восхождении на гору Арарат на востоке Турции. Об этом сообщила газета Milliyet.
Согласно данным, двое турецких граждан совершали восхождение на гору в составе в группы в сложных погодных условиях. В субботу, 20 июля, двое мужчин оказались заблокированы недалеко от пика горы на высоте в пять тысяч метров в условиях метели и тумана. На их поиски выдвинулись спасатели, на помощь им пришел беспилотный летательный аппарат.
Отмечается, что местный гид с товарищем нашли тела двоих альпинистов на высоте 4900 метров.
Ранее сообщалось, что сход лавины в горах Киргизии привел к гибели российского альпиниста, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- The Guardian: Власти Киева освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ
- СМИ: Две девушки погибли во время пожара на квесте в Махачкале
- ФСБ: Глава офиса Зеленского Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году
- Миллиардер Сакс: Байден превратил США в банановую республику с госпереворотами
- МВД: При взрыве газа в Апшеронске пострадали четыре человека
- Фильм «Водитель-олигарх» вышел в лидеры кинопроката в России за выходные
- Пропавший в Якутии вертолет Robinson обнаружили разрушенным
- СМИ: В Турции нашли тела двух пропавших альпинистов
- СМИ: В результате взрыва газа в Краснодарском крае пострадали 15 человек
- Politico: Байден решил сняться с выборов после совещания с советниками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru