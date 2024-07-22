СМИ: В Турции нашли тела двух пропавших альпинистов

Согласно данным, двое турецких граждан совершали восхождение на гору в составе в группы в сложных погодных условиях. В субботу, 20 июля, двое мужчин оказались заблокированы недалеко от пика горы на высоте в пять тысяч метров в условиях метели и тумана. На их поиски выдвинулись спасатели, на помощь им пришел беспилотный летательный аппарат.

Отмечается, что местный гид с товарищем нашли тела двоих альпинистов на высоте 4900 метров.

Ранее сообщалось, что сход лавины в горах Киргизии привел к гибели российского альпиниста, передает «Радиоточка НСН».

