Обнародованы подробности гибели альпинистки Оленёвой в Непале

Альпинистка из Перми Надежда Оленёва не имела шансов остаться живой после падения в расщелину при восхождении на вершину восьмитысячника Дхаулагири в Непале в рамках международных соревнований по альпинизму IFSM-2023. Об этом рассказал ТАСС главный тренер сборной России Павел Шабалин.

По его словам, спасатели засвидетельствовали её гибель сразу после падения 14 октября. Тело спортсменки было обнаружено на следующий день с борта вертолета, однако плохая погода не дала возможности совершить посадку, чтобы забрать погибшую. Как уточнил Шабалин, Надежда упала с высоты 500 метров.