Обнародованы подробности гибели альпинистки Оленёвой в Непале

Альпинистка из Перми Надежда Оленёва не имела шансов остаться живой после падения в расщелину при восхождении на вершину восьмитысячника Дхаулагири в Непале в рамках международных соревнований по альпинизму IFSM-2023. Об этом рассказал ТАСС главный тренер сборной России Павел Шабалин.

По его словам, спасатели засвидетельствовали её гибель сразу после падения 14 октября. Тело спортсменки было обнаружено на следующий день с борта вертолета, однако плохая погода не дала возможности совершить посадку, чтобы забрать погибшую. Как уточнил Шабалин, Надежда упала с высоты 500 метров.

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Накануне стало известно, что в этом месте выпал сильный снег, его толстый слой затрудняет поиски тела. Надежде Оленёвой было 37 ле. Она чемпионка России по альпинизму 2022 года, имеет ряд спортивных наград. Восхождение Надежда совершала вместе с ещё двумя альпинистами из сборной РФ.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министр спорта РФ Олег Матыцин направил телеграмму соболезнования родным и коллегам погибшей. Федерация альпинизма России также принесла им соболезнования.

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Фото: alpfederation.ru
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