Российский альпинист погиб при восхождении на Пик Ленина в Киргизии

Сход лавины в горах Киргизии привел к гибели российского альпиниста Евгения Банникова, сообщает URA.RU со ссылкой на родственницу погибшего.

Погиб российский альпинист

По её словам, из всей группы, восходивший на семитысячник Пик Ленина, погиб только Евгений.

«Его не засыпало снегом, удар был очень сильный. Женя погиб на месте, у всех на глазах», - рассказала родственница Банникова.

Она добавила, что в настоящее время его тело доставляют в киргизский Ош для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Бурятии лавина сошла на сноубордистов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КиргизияЛавинаГибельАльпинисты

Горячие новости

Все новости

партнеры