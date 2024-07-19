Российский альпинист погиб при восхождении на Пик Ленина в Киргизии

По её словам, из всей группы, восходивший на семитысячник Пик Ленина, погиб только Евгений.

«Его не засыпало снегом, удар был очень сильный. Женя погиб на месте, у всех на глазах», - рассказала родственница Банникова.

Она добавила, что в настоящее время его тело доставляют в киргизский Ош для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Бурятии лавина сошла на сноубордистов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

