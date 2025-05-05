СМИ: В Турции задержали подозреваемого в хищении 2 млрд из Соцфонда России
В турецкой провинции Анталья был задержан бывший глава ингушского филиала Социального фонда России Ислам Сейнароев, сообщает RTVI с ссылкой на источники в МВД. Его подозревают в хищении 2 млрд рублей из средств фонда.
Расследование началось в феврале 2023 года. Почти 40 человек были обвинены в создании преступного сообщества, которое в период с 2019 по 2021 год устроило махинации с пенсиями жителей Ингушетии. Пенсионный фонд Республики провел незаконный перерасчет выплат для пенсионеров без их ведома. Злоумышленники выдавали старые пенсии наличными, а дополнительные надбавки забирали себе.
По данным публикации, правоохранители направили в Турцию официальный запрос на экстрадицию Сейнароева. Следствие считает, что он является одним из организаторов преступной схемы по выводу государственных денег. Уточняется, что бывшего чиновника задержали без сопротивления. В данный момент его готовят к экстрадиции в Россию. Ему грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что бывшего замначальника пожарной охраны МЧС посадили на 15 лет за хищение, напоминает НСН.
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