СМИ: В Турции задержали подозреваемого в хищении 2 млрд из Соцфонда России

Расследование началось в феврале 2023 года. Почти 40 человек были обвинены в создании преступного сообщества, которое в период с 2019 по 2021 год устроило махинации с пенсиями жителей Ингушетии. Пенсионный фонд Республики провел незаконный перерасчет выплат для пенсионеров без их ведома. Злоумышленники выдавали старые пенсии наличными, а дополнительные надбавки забирали себе.

По данным публикации, правоохранители направили в Турцию официальный запрос на экстрадицию Сейнароева. Следствие считает, что он является одним из организаторов преступной схемы по выводу государственных денег. Уточняется, что бывшего чиновника задержали без сопротивления. В данный момент его готовят к экстрадиции в Россию. Ему грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что бывшего замначальника пожарной охраны МЧС посадили на 15 лет за хищение, напоминает НСН.

