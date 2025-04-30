Бывшего замначальника пожарной охраны МЧС посадили на 15 лет

Помимо этого, экс-мчсник также должен выплатить штраф 63 млн рублей и не имеет права занимать государственные должности в течение 10 лет, уточняется в публикации.

Даудашвили обвинили в получении взятки в особо крупном размере. 12 декабря Хорошевский суд столицы также приговорил его к 8 годам тюрьмы по делу о мошенничестве. Следствие тогда установило, что бывший начальник управления вместе с подельниками украл 40 миллионов рублей у государства.

Ранее сообщалось, что экс-главу «Фестивальной дирекции» Ольгу Акопову задержали в Москве, напоминает НСН.

