Бывшего замначальника пожарной охраны МЧС посадили на 15 лет
Дорогомиловский суд Москвы признал виновным в получении взятки бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС России Дмитрия Даудашвили. Его осудили на 15 лет в колонии строго режима, сообщил ТАСС.
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Помимо этого, экс-мчсник также должен выплатить штраф 63 млн рублей и не имеет права занимать государственные должности в течение 10 лет, уточняется в публикации.
Даудашвили обвинили в получении взятки в особо крупном размере. 12 декабря Хорошевский суд столицы также приговорил его к 8 годам тюрьмы по делу о мошенничестве. Следствие тогда установило, что бывший начальник управления вместе с подельниками украл 40 миллионов рублей у государства.
Ранее сообщалось, что экс-главу «Фестивальной дирекции» Ольгу Акопову задержали в Москве, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru