СМИ: В Таиланде задержали пятерых россиян за организацию детского сада
Пять граждан России, два гражданина Украины и гражданка Мьянмы задержаны полицией провинции Сураттхани на таиландском острове Пханган за организацию нелегального детского сада. Разрешения на ведение трудовой деятельности у них не было, пишет местная газета «Кхаосот».
Отмечается, что детский сад был создан для пребывания в нем «детей других иностранных граждан». Задержание прошло в рамках борьбы с нелегальной трудовой деятельностью иностранных граждан в туристических зонах, сообщает издание.
В посольстве России в Бангкоке заявили, что уведомлений таиландских властей о задержании российских граждан на острове Пханган в дипмиссию на данный момент не поступало, передает РИА Новости.
Задержанным грозят штрафы от 3 тысяч до 20 тысяч таиландских бат (от 90 до 670 долларов) и депортация, организаторам нелегального детсада – до одного миллиона бат (около 29 тысяч долларов), а за его создание и найм на работу иностранных граждан без разрешения властей и/или тюремное заключение до 3 лет.
Больше пяти тысяч релокантов из России ранее застряли на границе Мексики и США.
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