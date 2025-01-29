СМИ: В Таиланде задержали пятерых россиян за организацию детского сада

В посольстве России в Бангкоке заявили, что уведомлений таиландских властей о задержании российских граждан на острове Пханган в дипмиссию на данный момент не поступало, передает РИА Новости.

Задержанным грозят штрафы от 3 тысяч до 20 тысяч таиландских бат (от 90 до 670 долларов) и депортация, организаторам нелегального детсада – до одного миллиона бат (около 29 тысяч долларов), а за его создание и найм на работу иностранных граждан без разрешения властей и/или тюремное заключение до 3 лет.

Больше пяти тысяч релокантов из России ранее застряли на границе Мексики и США.



