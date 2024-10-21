В Судане сбили грузовой самолет, в котором могли быть россияне
21 октября 202420:22
Российское посольство в Судане совместно с руководством страны исследует обстоятельства крушения грузового самолета. Об этом в своем Telegram-канале сообщила российская дипмиссия. По сообщениям СМИ, на борту которого могли находиться граждане России.
О том, что грузовой самолет был сбит на западе Судана, сообщили в своих соцсетях представители Сил быстрого реагирования.
Отмечается, что ситуация осложняется нахождением зоны крушения в Дарфуре, которая охвачена боевыми действиями.
Ранее Вооруженные силы России уничтожили истребитель МиГ-29 ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru