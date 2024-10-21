В Судане сбили грузовой самолет, в котором могли быть россияне

О том, что грузовой самолет был сбит на западе Судана, сообщили в своих соцсетях представители Сил быстрого реагирования.

Отмечается, что ситуация осложняется нахождением зоны крушения в Дарфуре, которая охвачена боевыми действиями.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили истребитель МиГ-29 ВСУ.

