В Судане сбили грузовой самолет, в котором могли быть россияне

Российское посольство в Судане совместно с руководством страны исследует обстоятельства крушения грузового самолета. Об этом в своем Telegram-канале сообщила российская дипмиссия. По сообщениям СМИ, на борту которого могли находиться граждане России.

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О том, что грузовой самолет был сбит на западе Судана, сообщили в своих соцсетях представители Сил быстрого реагирования.

Отмечается, что ситуация осложняется нахождением зоны крушения в Дарфуре, которая охвачена боевыми действиями.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили истребитель МиГ-29 ВСУ.

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ФОТО: соцсети
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