СМИ: в США ФБР и полиция проводят обыски в домах Виктора Вексельберга

В США сотрудники ФБР и полиции провели обыски в зданиях в центре Манхэттена и на острове Лон-Айленд в штате Нью-Йорк, а также в Майами, которые, предположительно, связаны с российским предпринимателем Виктором Вексельбергом, сообщил телеканал NBC.

По его данным, из дома на Манхэттене вынесли несколько коробок. Ни в ФБР, ни в полиции не комментируют причины обысков.

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Как уточняет телеканал, вся недвижимость, где проходили следственные действия, в настоящее время не арестована.

Ранее американский суд потребовал объяснить обыск в имении экс-президента Дональда Трампа.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияОбыскиСШАПолицияФБР
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