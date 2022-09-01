СМИ: в США ФБР и полиция проводят обыски в домах Виктора Вексельберга

В США сотрудники ФБР и полиции провели обыски в зданиях в центре Манхэттена и на острове Лон-Айленд в штате Нью-Йорк, а также в Майами, которые, предположительно, связаны с российским предпринимателем Виктором Вексельбергом, сообщил телеканал NBC.

По его данным, из дома на Манхэттене вынесли несколько коробок. Ни в ФБР, ни в полиции не комментируют причины обысков.