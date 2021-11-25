МИД призвал администрацию Байдена прекратить преследования россиян
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала администрацию Джо Байдена прекратить преследования россиян. Ее комментарий опубликован на сайте МИД.
Ранее в пятницу стало известно, что Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил свою деятельность из-за вмешательства ФБР и допросов россиян. Сообщение об этом КСОРС выложил на своем сайте.
Как отметила Захарова, КСОРС вынужден был остановить сою работу из-за давления властей против русских американцев. Дипломат сравнила текущую ситуацию с периодом после 1917 года, когда каждый русский «был, что называется, на подозрении».
Захарова заявила, что МИД продолжит отстаивать интересы русских за границей.
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