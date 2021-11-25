МИД призвал администрацию Байдена прекратить преследования россиян

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала администрацию Джо Байдена прекратить преследования россиян. Ее комментарий опубликован на сайте МИД.

Ранее в пятницу стало известно, что Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил свою деятельность из-за вмешательства ФБР и допросов россиян. Сообщение об этом КСОРС выложил на своем сайте.

Как отметила Захарова, КСОРС вынужден был остановить сою работу из-за давления властей против русских американцев. Дипломат сравнила текущую ситуацию с периодом после 1917 года, когда каждый русский «был, что называется, на подозрении».

Захарова заявила, что МИД продолжит отстаивать интересы русских за границей.









