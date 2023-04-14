СМИ: в спецшколе Екатеринбурга насилуют подростков

Ученики спецшколы Екатеринбурга с одобрения преподавателя насиловали других учеников, сообщает портал Е1 со ссылкой на адвоката Георгия Краснова.

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Он рассказал, что в спецшколе содержатся мальчики, совершившие преступления до 14 лет. По словам адвоката, педагог учебного заведения поощрял насилие учеников друг над другом.

Краснов сообщил, что к нему обратилась мать ученика, сбежавшего из школы и рассказавшего ей об инцидентах, происходящих в стенах учебного заведения.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что стрельбу в христианской школе американского Нэшвилла устроила Одри Хейл — 28-летняя девушка-трансгендер, ранее учившаяся в этом заведении.

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ РФ
ТЕГИ:НасилиеДетиЕкатеринбург

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