СМИ: в спецшколе Екатеринбурга насилуют подростков
Ученики спецшколы Екатеринбурга с одобрения преподавателя насиловали других учеников, сообщает портал Е1 со ссылкой на адвоката Георгия Краснова.
Он рассказал, что в спецшколе содержатся мальчики, совершившие преступления до 14 лет. По словам адвоката, педагог учебного заведения поощрял насилие учеников друг над другом.
Краснов сообщил, что к нему обратилась мать ученика, сбежавшего из школы и рассказавшего ей об инцидентах, происходящих в стенах учебного заведения.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что стрельбу в христианской школе американского Нэшвилла устроила Одри Хейл — 28-летняя девушка-трансгендер, ранее учившаяся в этом заведении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru