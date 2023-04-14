СМИ: в спецшколе Екатеринбурга насилуют подростков

Он рассказал, что в спецшколе содержатся мальчики, совершившие преступления до 14 лет. По словам адвоката, педагог учебного заведения поощрял насилие учеников друг над другом.

Краснов сообщил, что к нему обратилась мать ученика, сбежавшего из школы и рассказавшего ей об инцидентах, происходящих в стенах учебного заведения.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что стрельбу в христианской школе американского Нэшвилла устроила Одри Хейл — 28-летняя девушка-трансгендер, ранее учившаяся в этом заведении.

