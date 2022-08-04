«Людей привлекает насилие и жестокость»: Психиатр о фильме «Джокер»

По словам психиатра, в современном мире человеческая жестокость пресекается разного рода социальными ограничениями и она переходит в том числе в сферу искусства.

«Социальные ограничения, которые накладывает общество сегодня на людей, в том числе на их проявления жестокости, требуют какой-то альтернативы. Она находится как раз в жестоких играх, фильмах, книгах. Однако, судя по тому, какие огромные аудитории собирают эти фильмы, предположить, что у столь большого числа людей есть какие-то значимые психические отклонения – маловероятно», - отметил собеседник НСН.

Столь же ошибочно думать, что просмотр какого-то жестокого фильма выльется в рост преступности, семейное насилие или, например, уличные протесты. Вместе с тем, Пережогин не исключил краткосрочного негативного эффекта от картин жестокости.

«Вопрос неоднозначный. Исследования на эту тему велись, причем они интересовали не только врачей, но и правоохранительные органы в разных странах. Но каких-то убедительных данных о том, что та или иная картина или видеоролик параллельно повышает уровень жестокости, не найдено. Если что-то случается с конкретным человеком, то, как правило, уровень жестокости повышается в течение очень короткого периода после просмотра, но в кровавую бойню не выливается. Это просто конфликты на улице, скандалы в семье. Кому точно не стоило бы смотреть? Людям, отличающимся глубокой впечатлительностью и знающим, что подобные сцены, однажды ими увиденные, произвели на них слишком серьезный эффект. Ну и детям, разумеется, тоже не стоит. Не уверен, что очень сильно опасно для подростков», - сказал психиатр.

В любом случае, по словам Пережогина, сцены жестокости в фильмах оправданы, если этого требует замысел автора, а произведение обладает высокими художественными достоинствами.

«Художественное произведение оценивается долей художественного вкуса, которая в него вложена. Поэтому может быть исключительно жестокий фильм вроде «Андрея Рублева» Тарковского, который обладает художественной ценностью. А бывают исключительно жестокие и совершенно бессмысленные фильмы. Тогда какой смысл их смотреть? Только убивать свое собственное время», - добавил медик.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее объяснил кассовый успех «Джокера», а также зачем режиссер Тодд Филлипс и в сиквеле не намерен избегать сцен насилия и жестокости.

