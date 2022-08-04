«Людей привлекает насилие и жестокость»: Психиатр о фильме «Джокер»

Лев Пережогин рассказал в эфире НСН, насколько опасно смотреть шокирующие фильмы и кому делать это точно не стоит. 

Сцены насилия и жестокости всегда привлекали людей. Сейчас разного рода социальные ограничения вытеснили эту область в сферу кино и игр, рассказал врач-психиатр Лев Пережогин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Так он прокомментировал информацию The Hollywood Reporter, который сообщил, что многие сцены сиквела «Джокера» будут разворачиваться в психиатрической больнице, также в фильме обещают сцены обезглавливания и изнасилования. По данным издания, картина «Джокер: Безумие на двоих» выйдет на экраны 4 октября 2024 года.

«Людей всегда привлекают сцены насилия и жестокости. Это не плод 21 века. Кровавые казни собирали толпы народа, места у окон продавались очень дорого для того, что посмотреть, как кого-то мучают. Это для человечества излюбленное зрелище. Для человека характерен очень высокий уровень жестокости. Когда исследуют причины смерти седи мужчин 35-40 лет нынешних племен, которые живут на грани цивилизации, то выясняется, что подавляющее число погибают насильственной смертью. Есть даже некоторые группы племен в Амазонке, которые просто прославлены своей жестокостью, кровожадностью и стремлением убивать себе подобных», - пояснил Пережогин.

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По словам психиатра, в современном мире человеческая жестокость пресекается разного рода социальными ограничениями и она переходит в том числе в сферу искусства.

«Социальные ограничения, которые накладывает общество сегодня на людей, в том числе на их проявления жестокости, требуют какой-то альтернативы. Она находится как раз в жестоких играх, фильмах, книгах. Однако, судя по тому, какие огромные аудитории собирают эти фильмы, предположить, что у столь большого числа людей есть какие-то значимые психические отклонения – маловероятно», - отметил собеседник НСН.

Столь же ошибочно думать, что просмотр какого-то жестокого фильма выльется в рост преступности, семейное насилие или, например, уличные протесты. Вместе с тем, Пережогин не исключил краткосрочного негативного эффекта от картин жестокости.

«Вопрос неоднозначный. Исследования на эту тему велись, причем они интересовали не только врачей, но и правоохранительные органы в разных странах. Но каких-то убедительных данных о том, что та или иная картина или видеоролик параллельно повышает уровень жестокости, не найдено. Если что-то случается с конкретным человеком, то, как правило, уровень жестокости повышается в течение очень короткого периода после просмотра, но в кровавую бойню не выливается. Это просто конфликты на улице, скандалы в семье. Кому точно не стоило бы смотреть? Людям, отличающимся глубокой впечатлительностью и знающим, что подобные сцены, однажды ими увиденные, произвели на них слишком серьезный эффект. Ну и детям, разумеется, тоже не стоит. Не уверен, что очень сильно опасно для подростков», - сказал психиатр.

В любом случае, по словам Пережогина, сцены жестокости в фильмах оправданы, если этого требует замысел автора, а произведение обладает высокими художественными достоинствами.

«Художественное произведение оценивается долей художественного вкуса, которая в него вложена. Поэтому может быть исключительно жестокий фильм вроде «Андрея Рублева» Тарковского, который обладает художественной ценностью. А бывают исключительно жестокие и совершенно бессмысленные фильмы. Тогда какой смысл их смотреть? Только убивать свое собственное время», - добавил медик.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее объяснил кассовый успех «Джокера», а также зачем режиссер Тодд Филлипс и в сиквеле не намерен избегать сцен насилия и жестокости.

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ФОТО: Warner Bros//DC Films//Village Roadshow Pictures
ТЕГИ:ПсихиатрияКино
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