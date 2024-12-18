СМИ: В СБУ назвали погибшего при теракте Кириллова законной целью

Спецслужбы Украины взяли на себя ответственность за теракт, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника из Службы безопасности Украины.

В Пентагоне заявили, что США не поддерживают деятельность, подобной убийству Кириллова

По его словам, Киев считал Кириллова «законной целью». Издание утверждает, что от СБУ была получена запись, на которой видно, как два человека покидают здание за мгновение до взрыва. Место и время происходящего на видео якобы совпадают с данными по теракту, на кадрах «заметен самокат».

Ранее член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло заявил в разговоре с НСН, что убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, возглавлявшего очень неприятное для ВСУ направление, было организовано украинскими спецслужбами, а заказчики преступления могли находиться на Западе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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