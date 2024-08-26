СМИ: В Саратове женщина не пострадала при атаке ВСУ, потому что уехала рожать

По данным издания, беременная женщина жила в одной из студий ЖК. Ночью 26 августа у жительницы Саратова начались схватки.

«Она уехала в роддом, а около шести утра в ее дом врезался украинский беспилотник. С ребенком молодой мамочке придется вернуться в полуразрушенную квартиру», — пишет SHOT.

Ранее стало известно, что ночью 25 августа над Саратовской областью сбили девять украинских беспилотников. Обломки БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, в том числе в 38-этажный ЖК «Волга Скай» в столице региона. После атаки дронов пострадали четыре человека, отмечает Ura.ru.

