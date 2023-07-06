Бывшей замглавы Минобрнауки Переверзевой предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве
Валентине Переверзевой, ранее занимавшей пост первого замминистра образования и науки РФ, предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщает ТАСС.
Уточняется, что речь идёт о фиктивном трудоустройстве сотрудников ведомства в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).
Начиная с 25 апреля следователи провели в отношении Переверзевой обыск и допрос, а также очные ставки с другими фигурантами.
Ранее в СМИ появилась информация, что по подозрению в мошенничестве был задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров, которого также обвинили в фиктивном трудоустройстве в вуз сотрудников Минобрнауки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Банк «Открытие» ликвидируют в 2025 году
- Белый дом: США продолжат добиваться военного успеха Украины
- Румыния откроет центр по обучению пилотов F-16, в том числе с Украины
- Business Insider: запрет России на въезд польских грузовиков серьезно ударит по Варшаве
- Балицкий: На ЗАЭС усилили безопасность сохранности отработанного топлива
- Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» передадут ВМФ в декабре 2023 года
- СМИ: в здании загоревшегося в Москве бизнес-центра заблокированы люди
- СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине с кассетными боеприпасами
- Зеленский заявил, что президент Болгарии отказал ему в предоставлении вооружения
- Госдеп призвал Россию продлить зерновую сделку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru