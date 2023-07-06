Бывшей замглавы Минобрнауки Переверзевой предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Уточняется, что речь идёт о фиктивном трудоустройстве сотрудников ведомства в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Начиная с 25 апреля следователи провели в отношении Переверзевой обыск и допрос, а также очные ставки с другими фигурантами.

Ранее в СМИ появилась информация, что по подозрению в мошенничестве был задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров, которого также обвинили в фиктивном трудоустройстве в вуз сотрудников Минобрнауки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».