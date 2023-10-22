СМИ: в Самарской области неизвестные подорвали опору ЛЭП
В районе села Муховка Самарской области произошел подрыв опоры линии электропередачи (ЛЭП), пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, происшествие произошло на линии электропередачи Азот - Бугульма. Повреждение обнаружили 20 октября во время обхода.
В результате взрыва пострадало бетонное основание и стойка опоры. На месте обнаружили обломки корпуса самодельного взрывного устройства.
По предварительным данным, масса взрывчатого вещества составляла порядка одного килограмма.
Ранее сообщалось о пресечении попытки теракта на линии ЛЭП в Калужской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru