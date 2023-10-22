СМИ: в Самарской области неизвестные подорвали опору ЛЭП

В районе села Муховка Самарской области произошел подрыв опоры линии электропередачи (ЛЭП), пишет Telegram-канал Baza.

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По информации издания, происшествие произошло на линии электропередачи Азот - Бугульма. Повреждение обнаружили 20 октября во время обхода.

В результате взрыва пострадало бетонное основание и стойка опоры. На месте обнаружили обломки корпуса самодельного взрывного устройства.

По предварительным данным, масса взрывчатого вещества составляла порядка одного килограмма.

Ранее сообщалось о пресечении попытки теракта на линии ЛЭП в Калужской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ВзрывЭлектричествоСамарская Область

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