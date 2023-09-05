СМИ: СВУ взорвалось во дворе военкомата в Санкт-Петербурге

Во дворе военкомата в Невском районе Санкт-Петербурга сработало самодельное взрывное устройство, пишет издание «Фонтанка».

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По информации СМИ, СВУ взорвалось в вентиляции, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу.

По предварительным данным, СВУ содержало 100-150 граммов пороха и радиомодуль с батарейкой. На месте работают правоохранители.

Ранее стало известно, что силовые структуры пресекли совершение теракта на линии ЛЭП в Калужской области, напоминают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:ВоенкоматыВзрывное УстройствоСанкт-Петербург

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