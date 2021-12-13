В квартире устроившего взрыв в Серпухове подростка нашли селитру и автомат
Тайник обнаружен в ходе обыска в квартире и гараже семьи 18-летнего молодого человека, который устроил сегодня утром самоподрыв у женского монастыря в подмосковном Серпухове. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В схроне, среди прочего, находилось несколько единиц пневматического оружия, включая пистолеты и винтовки, охолощенный автомат, а также запас селитры, которую можно использовать при производстве самодельного взрывного устройства. Таким образом, напавший заранее готовился к преступлению.
Выпускник православной гимназии Серпухова 18 лет подорвал самодельную бомбу у входа в учебное заведение возле Введенского Владычного женского монастыря. Сам нападавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии, у него оторвана нога. Ранения получили еще десять учеников, восемь из них госпитализированы. Их жизни вне опасности.
По одной из версий, мотивом преступления могла стать ненависть подозреваемого к учителям гимназии и монахиням на фоне личных неприязненных отношений. При этом классный руководитель опровергла информацию о том, что у молодого человека якобы возникали конфликты со сверстниками или педагогами.
Известно, что юноша наблюдался у психиатра, с подозреваемым был подписан антисуицидальный контракт - письменное соглашение, которое заключается, когда клиент находится в глубокой депрессии, с обещанием не причинять себе вреда.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 558 / сут.
Умерли
291 тыс.+1 121 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+28 561 / сут.
- Врачи разрешили Саакашвили полноценное питание и рекомендуют физзарядку
- В Турции заявили об открытии авиасообщения с Арменией
- В квартире устроившего взрыв в Серпухове подростка нашли селитру и автомат
- Названа причина смерти Сергея Соловьева
- Мурашко назвал число больных COVID-19 россиян
- «Сочи» разгромил «Спартак» в матче РПЛ
- В Калужской области введение QR-кодов перенесли на январь
- В России будут по-новому проверять школьные учебнкии
- Подмосковные школы жудт проверки после взрыва в Серпуховском монастыре
- В ЕС заявили о преодолении миграционного кризиса на белорусской границе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru