В квартире устроившего взрыв в Серпухове подростка нашли селитру и автомат

Тайник обнаружен в ходе обыска в квартире и гараже семьи 18-летнего молодого человека, который устроил сегодня утром самоподрыв у женского монастыря в подмосковном Серпухове. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В схроне, среди прочего, находилось несколько единиц пневматического оружия, включая пистолеты и винтовки, охолощенный автомат, а также запас селитры, которую можно использовать при производстве самодельного взрывного устройства. Таким образом, напавший заранее готовился к преступлению.

Выпускник православной гимназии Серпухова 18 лет подорвал самодельную бомбу у входа в учебное заведение возле Введенского Владычного женского монастыря. Сам нападавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии, у него оторвана нога. Ранения получили еще десять учеников, восемь из них госпитализированы. Их жизни вне опасности.