Россиянин взорвал гранату после семейной ссоры

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который устроил взрыв после семейной ссоры. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Предположительно злоумышленник взорвал гранату. Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

По данным источника, инцидент произошел в одном из населенных пунктов Ипатовского городского округа. В полицию поступила жалоба о том, что в домовладении произошел семейный скандал. На место происшествия прибыл участковый.