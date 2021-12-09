Россиянин взорвал гранату после семейной ссоры

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который устроил взрыв после семейной ссоры. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Предположительно злоумышленник взорвал гранату. Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

По данным источника, инцидент произошел в одном из населенных пунктов Ипатовского городского округа. В полицию поступила жалоба о том, что в домовладении произошел семейный скандал. На место происшествия прибыл участковый.

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Злоумышленник с признаками алкогольного опьянения сам выдал сотруднику правоохранительных органов предмет, напоминающий гранату, после чего отправился на летнюю кухню и произвел взрыв в изолированной комнате. Предположительно, он привел в действие вторую гранату.

В МВД сообщили, что в результате взрыва мужчина получил осколочные ранения. Правонарушитель был госпитализирован в медицинское учреждение. Отмечается, что другие граждане не пострадали.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дела.

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ФОТО: граната
ТЕГИ:КонфликтСемьяГранатаСтавропольский Край
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