СМИ: В РФ возбудили дела из-за массовой подделки кроссовок Nike, Puma и Adidas

Собеседники агентства уточнили, что в деревне Вашутино в производственном цехе стражами порядка нашли около 40 тысяч пар обуви New Balance и Puma, порядка 100 тысяч пар кроссовок Adidas, Ecco и Nike, а также заготовки для производства спортивной обуви Reebok.

После этого в городе Лакинске на складе фирмы «Кросс», которой принадлежит производство в Вашутино, обнаружили около полумиллиона пар контрафактной обуви тех же производителей.

Предпринимателей подозревают в том, что они подделывали обувь известных мировых брендов, прикрываясь производством собственной продукции, говорится в материалах дела, на которые ссылаются источники РБК.

Следственным отделом МВД города Гусь-Хрустальный было возбуждено два уголовных дела по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. По версии следствия, компания «Кросс», главой которой является уроженец Китая Цуань Хунтао, производили поддельные кроссовки, прикрываясь производством собственной продукции.

Ранее технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов заявил, что в России на рынке автотоваров чаще всего можно встретить поддельные технические жидкости и элементы подвески, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

