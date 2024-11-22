Умер актер из фильма «Майор Гром» Иван Петков
Российский актер Иван Петков умер в возрасте 61 года. Об этом сообщается на портале «Кино-Театр.Ру».
Отмечается, что артист ушел из жизни 14 ноября в Санкт-Петербурге.
Иван Петков родился в Москве в 1963 году. Актер снимался в кино с 1990-х годов, он сыграл более чем в десяти фильмах и сериалах. В числе работ Петкова «Королева Марго», «28 панфиловцев», «Достоевский», «Талисман любви», «Майор Гром: Игра», «Преступление и наказание».
Ранее стало известно о смерти актера из «Майора Грома» Михаила Демчука, артист скончался на 41-м году жизни, напоминает Ura.ru.
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