Умер актер из фильма «Майор Гром» Иван Петков

Российский актер Иван Петков умер в возрасте 61 года. Об этом сообщается на портале «Кино-Театр.Ру».

Отмечается, что артист ушел из жизни 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Иван Петков родился в Москве в 1963 году. Актер снимался в кино с 1990-х годов, он сыграл более чем в десяти фильмах и сериалах. В числе работ Петкова «Королева Марго», «28 панфиловцев», «Достоевский», «Талисман любви», «Майор Гром: Игра», «Преступление и наказание».

Ранее стало известно о смерти актера из «Майора Грома» Михаила Демчука, артист скончался на 41-м году жизни, напоминает Ura.ru.

