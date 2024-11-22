Число активных пользователей «Одноклассников» выросло на 1,5% впервые за пять лет

Как отмечается, это первый рост данного показателя за пять лет. В VK утверждают, что этого удалось достичь за счет тех пользователей, которые смотрели в сервисе видео без регистрации и выпадали из статистики, а также с появлением новых форматов контента и новых функций. При этом ряд экспертов называют такой рост – статистической погрешностью.

Ранее стало известно, что VK запустит онлайн-проект #ЛитературныйДневник, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

