Число активных пользователей «Одноклассников» выросло на 1,5% впервые за пять лет
Число активных пользователей сервиса «Одноклассники» выросло на 1,5% к году, достигнув 36 миллионов, «Коммерсант».
Как отмечается, это первый рост данного показателя за пять лет. В VK утверждают, что этого удалось достичь за счет тех пользователей, которые смотрели в сервисе видео без регистрации и выпадали из статистики, а также с появлением новых форматов контента и новых функций. При этом ряд экспертов называют такой рост – статистической погрешностью.
Ранее стало известно, что VK запустит онлайн-проект #ЛитературныйДневник, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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