СМИ: В реке Моча в Новой Москве нашли обломки беспилотника ВСУ

Фрагмент украинского беспилотника «Бобер» обнаружили в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, часть дрона шириной в 1,5 метра нашли на территории СНТ «Роднево» в реке Моча и на берегу.

«Взрывчатки на нем обнаружено не было. Фрагменты БПЛА забрали на изучение специалисты», — отмечается в сообщении.

После инцидента проводится проверка.

Ранее Минобороны сообщало, что ночью 21 августа над Московской областью сбили 11 украинских беспилотников, напоминает RT.

