СМИ: В реке Моча в Новой Москве нашли обломки беспилотника ВСУ
30 августа 202412:06
Фрагмент украинского беспилотника «Бобер» обнаружили в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, часть дрона шириной в 1,5 метра нашли на территории СНТ «Роднево» в реке Моча и на берегу.
«Взрывчатки на нем обнаружено не было. Фрагменты БПЛА забрали на изучение специалисты», — отмечается в сообщении.
После инцидента проводится проверка.
Ранее Минобороны сообщало, что ночью 21 августа над Московской областью сбили 11 украинских беспилотников, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru