СМИ: в Приморско-Ахтарске Краснодарского края произошел взрыв
2 июля 202317:06
В городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края 2 июля прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Издание опубликовало кадры, на которых, предположительно, запечатлены последствия атаки склада горюче-смазочных материалов на территории аэродрома.
По информации Telegram-канала, склад атакован ракетой. Ее сбили средства противовоздушной обороны.
На территорию Ильинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае 31 мая рухнул беспилотник. Инфраструктура предприятия не повреждена, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru