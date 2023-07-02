СМИ: в Приморско-Ахтарске Краснодарского края произошел взрыв

В городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края 2 июля прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Издание опубликовало кадры, на которых, предположительно, запечатлены последствия атаки склада горюче-смазочных материалов на территории аэродрома.

По информации Telegram-канала, склад атакован ракетой. Ее сбили средства противовоздушной обороны.

На территорию Ильинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае 31 мая рухнул беспилотник. Инфраструктура предприятия не повреждена, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОВзрывыКраснодарский Край

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