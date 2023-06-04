Власти объяснили громкий хлопок над Краснодаром
4 июня 202320:44
В администрации Краснодарского края прокомментировали громкий хлопок, который слышали жители столицы региона, пишет РБК.
«Хлопок, который слышали жители нескольких районов города, - наиболее вероятно, звук самолета, который преодолел звуковой барьер», - заявили в пресс-службе администрации.
Отмечается, что в экстренные службы Краснодара не поступало сообщений о чрезвычайных происшествиях.
В Краснодаре утром 26 мая упали два беспилотника. Зафиксированы повреждения зданий, пострадавших нет, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru