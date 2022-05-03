СМИ: в Приднестровье предотвратили новый теракт на территории радиотелецентра

По данным телеканала, беспилотник с двумя килограммами пластида и пятилитровой ёмкостью с зажигательной смесью направлялся в район радиотелецентра в посёлке Маяк. Подорвать взрывное устройство планировалось дистанционно.

Ранее в Приднестровье атакам подверглись здание министерства госбезопасности республики, вышки связи в районе населенного пункта Маяк и военный аэродром близ Тирасполя. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия расценивает инциденты в регионе как акты терроризма.