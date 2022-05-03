СМИ: в Приднестровье предотвратили новый теракт на территории радиотелецентра
Телеканал ТСВ в своём Telegram-канале заявил о предотвращении нового теракта в непризнанном Приднестровье, который планировалось осуществить с помощью начинённого взрывчаткой беспилотника.
По данным телеканала, беспилотник с двумя килограммами пластида и пятилитровой ёмкостью с зажигательной смесью направлялся в район радиотелецентра в посёлке Маяк. Подорвать взрывное устройство планировалось дистанционно.
Ранее в Приднестровье атакам подверглись здание министерства госбезопасности республики, вышки связи в районе населенного пункта Маяк и военный аэродром близ Тирасполя. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия расценивает инциденты в регионе как акты терроризма.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 466 / сут.
Умерли
376 тыс.+125 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 052 / сут.
- СМИ: ЕС намерен отказаться от импорта российской нефти в ближайшие 6-8 месяцев
- Не взлетят. Экс-министр ответил о сроках снятия санкций в авиации
- Путин рассказал Макрону о ходе спецоперации ВС РФ на Украине
- СМИ: в Приднестровье предотвратили новый теракт на территории радиотелецентра
- Рада одобрила запрет на Украине пророссийских партий
- СМИ: Макрон и Путин провели телефонный разговор
- Ждут «языка». Военный эксперт разъяснил действия военных на территории «Азовстали» в Мариуполе
- СМИ: Макрон тайно пообщался с Саркози перед разговором с Путиным
- Финская компания VR Group уходит из России
- В Европарламенте заявили о проблемах авиакомпаний из-за санкций против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru