В МИД назвали инциденты в Приднестровье актами терроризма

«В течение последних дней произошло сразу несколько инцидентов с обстрелами, подрывами официальных и инфраструктурных объектов. Расцениваем эти действия как акты терроризма, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе», — подчеркнула дипломат, добавив, что Москва ожидает тщательного и объективного расследования случившегося.

Кроме того, Захарова указала, что РФ осуждает попытки вовлечь Приднестровье в ситуацию на Украине.

На этой неделе в Приднестровье произошла серия терактов: в понедельник и вторник атакам подверглись здание министерства госбезопасности республики, вышки связи в районе населенного пункта Маяк и военный аэродром близ Тирасполя. Кроме того, в среду были зафиксированы выстрелы со стороны Украины в направлении села Колбасна.

