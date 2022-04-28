В МИД назвали инциденты в Приднестровье актами терроризма
Россия встревожена эскалацией напряженности в Приднестровье и расценивает инциденты в регионе как акты терроризма. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В течение последних дней произошло сразу несколько инцидентов с обстрелами, подрывами официальных и инфраструктурных объектов. Расцениваем эти действия как акты терроризма, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе», — подчеркнула дипломат, добавив, что Москва ожидает тщательного и объективного расследования случившегося.
Кроме того, Захарова указала, что РФ осуждает попытки вовлечь Приднестровье в ситуацию на Украине.
На этой неделе в Приднестровье произошла серия терактов: в понедельник и вторник атакам подверглись здание министерства госбезопасности республики, вышки связи в районе населенного пункта Маяк и военный аэродром близ Тирасполя. Кроме того, в среду были зафиксированы выстрелы со стороны Украины в направлении села Колбасна.
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