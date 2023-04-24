СМИ: в посольство Франции в Москве прислали письмо с порошком

Во французское посольство на улице Большая Якиманка прислали письмо с неизвестным порошком, передает Telegram-канал «112».

Получившее письма с порошком посольство Финляндии обратилось в МИД РФ

Сообщается, что к зданию посольства направляются сотрудники оперативных служб. Вещество в конверте необходимо изъять и направить на экспертизу.

Московская полиция 11 марта задержала троих злоумышленников, пытавшихся перевезти крупную партию кокаина в такси. При обыске в автомобиле обнаружили упаковку с белым порошком, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПосольствоФранция

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