СМИ: в посольство Франции в Москве прислали письмо с порошком
24 апреля 202320:08
Во французское посольство на улице Большая Якиманка прислали письмо с неизвестным порошком, передает Telegram-канал «112».
Сообщается, что к зданию посольства направляются сотрудники оперативных служб. Вещество в конверте необходимо изъять и направить на экспертизу.
Московская полиция 11 марта задержала троих злоумышленников, пытавшихся перевезти крупную партию кокаина в такси. При обыске в автомобиле обнаружили упаковку с белым порошком, передает «Радиоточка НСН».
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24 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru