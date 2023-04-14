Получившее письма с порошком посольство Финляндии обратилось в МИД РФ

Финское посольство в Москве обратилось в Министерство иностранных дел РФ и российские компетентные органы после получения трёх писем, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что в одном из посланий был обнаружен порошок.

«Данные письма были переданы представителям официальных органов России, которые проводят дальнейшее изучение вопроса», - подчеркнули в дипмиссии.

Ранее правоохранители в Испании задержали 74-летнего мужчину, которого подозревают в отправке посылок со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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