Получившее письма с порошком посольство Финляндии обратилось в МИД РФ
14 апреля 202316:01
Финское посольство в Москве обратилось в Министерство иностранных дел РФ и российские компетентные органы после получения трёх писем, сообщает ТАСС.
Отмечается, что в одном из посланий был обнаружен порошок.
«Данные письма были переданы представителям официальных органов России, которые проводят дальнейшее изучение вопроса», - подчеркнули в дипмиссии.
Ранее правоохранители в Испании задержали 74-летнего мужчину, которого подозревают в отправке посылок со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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14 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru