В Польше заблокировали счета российского посольства

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что польские власти заблокировали счета российского посольства в Варшаве, сообщает РИА Новости.

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По его словам, также было изъято здание, где ранее проживали российские дипломаты, аналогичные претензии предъявляются и в отношении здания школы при посольстве РФ.

«Решением прокурора счета заморожены до 2 сентября. А что там будет 2 сентября и после 2 сентября, естественно, никакой ясности нет», - уточнил Андреев.

Он добавил, что польской стороне был заявлен протест, однако никаких изменений в позиции официальной Варшавы пока нет.

Ранее на Андреева было совершено нападение. При попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве его облили красной краской.

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ФОТО: flickr.com
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