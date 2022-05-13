В Польше заблокировали счета российского посольства

По его словам, также было изъято здание, где ранее проживали российские дипломаты, аналогичные претензии предъявляются и в отношении здания школы при посольстве РФ.

«Решением прокурора счета заморожены до 2 сентября. А что там будет 2 сентября и после 2 сентября, естественно, никакой ясности нет», - уточнил Андреев.

Он добавил, что польской стороне был заявлен протест, однако никаких изменений в позиции официальной Варшавы пока нет.

Ранее на Андреева было совершено нападение. При попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве его облили красной краской.