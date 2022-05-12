«Газпром» подтвердил запрет на транзит газа через Польшу

По его словам, санкции, которые Россия ввела против ряда зарубежных энергетических компаний, запрещают «Газпрому» использовать польский участок газопровода «Ямал – Европа», который принадлежит компании EuRoPol GAZ (совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG).

«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями. В их числе – компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода «Ямал – Европа», - пояснил он.

Ранее Куприянов заявил, что Украина оставила для транзита газа из России в Европу только один вход, что существенно снижает надёжность газоснабжения, сообщает RT.