«Газпром» подтвердил запрет на транзит газа через Польшу
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил о невозможности прокачки российского газа через Польшу, сообщает пресс-служба холдинга.
По его словам, санкции, которые Россия ввела против ряда зарубежных энергетических компаний, запрещают «Газпрому» использовать польский участок газопровода «Ямал – Европа», который принадлежит компании EuRoPol GAZ (совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG).
«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями. В их числе – компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода «Ямал – Европа», - пояснил он.
Ранее Куприянов заявил, что Украина оставила для транзита газа из России в Европу только один вход, что существенно снижает надёжность газоснабжения, сообщает RT.
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