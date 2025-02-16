СМИ: В Польше более чем на 10 часов задержали самолет с россиянами
Самолет с гражданами России, летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград, совершил экстренную посадку в Польше и застрял там на более чем 10 часов. Об этом сообщает Тelegram-канал «Mash».
По данным источника, на борту находятся 236 пассажиров, среди которых есть беременные женщины и дети. Очевидцы рассказали, что рейс UJ681 авиакомпании «AlMasria» стоит в аэропорту Познани, пассажирам не дают воду и еду, а также не позволяют сходить в туалетную комнату. К тому же в польской авиагавани не предоставили топливо для самолета.
Известно, что воздушное судно летело из египетского города Шарм-эль-Шейх в Калининград, однако из-за сильного снегопада пилоту пришлось запросить экстренную посадку в Польше. Между тем, в аэропорту Калининграда пассажиры, которые должны лететь в Египет, тоже ожидают свой рейс уже свыше 10 часов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что примерно 250 россиян застряли на Кубе в аэропорту Гаваны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru