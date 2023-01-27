СМИ: Следственный комитет и ФСБ проводят обыски в здании ФТС

Ранее стало известно о задержании главы информационного управления ФТС Дмитрия Васильева. По данным СМИ, специалиста подозревают в хищениях выделенных по госконтрактам средств и получении взятки в размере 25 млн рублей.

Как сообщает РЕН ТВ, обыски связаны с делом в отношении Васильева.

По данным агентства «Интерфакс», правоохранители изымают документы в офисе ФТС. По итогам следственных действий в уголовное дело против Васильева могут добавить новые эпизоды.

