СМИ: Следственный комитет и ФСБ проводят обыски в здании ФТС

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ России проводят обыски в здании Федеральной таможенной службы в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Главу информационного управления ФТС задержали в Москве

Ранее стало известно о задержании главы информационного управления ФТС Дмитрия Васильева. По данным СМИ, специалиста подозревают в хищениях выделенных по госконтрактам средств и получении взятки в размере 25 млн рублей.

Как сообщает РЕН ТВ, обыски связаны с делом в отношении Васильева.

По данным агентства «Интерфакс», правоохранители изымают документы в офисе ФТС. По итогам следственных действий в уголовное дело против Васильева могут добавить новые эпизоды.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзяткаОбыскиФТССледственный Комитет РфФСБ
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