СМИ: В подмосковном Пушкино неизвестный открыл стрельбу на детской площадке
В городе Пушкино Московской области неизвестный открыл стрельбу на детской площадке. Телеканал РЕН ТВ передает со ссылкой на очевидцев, что осколок попал в 11-летнего ребенка.
На месте работают правоохранительные органы.
По данным телеканала, инцидент произошел на улице Инессы Арманд. Официальной информации о происшествии на данный момент нет.
26 апреля вооруженный мужчина пришел в детский сад в Ульяновской области и устроил там стрельбу. Его жертвами стали сотрудница детсада и два ребенка 2016 и 2017 годов рождения. Еще одна работница дошкольного учреждения пострадала.
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