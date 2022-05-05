СМИ: В подмосковном Пушкино неизвестный открыл стрельбу на детской площадке

В городе Пушкино Московской области неизвестный открыл стрельбу на детской площадке. Телеканал РЕН ТВ передает со ссылкой на очевидцев, что осколок попал в 11-летнего ребенка.

На месте работают правоохранительные органы.

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По данным телеканала, инцидент произошел на улице Инессы Арманд. Официальной информации о происшествии на данный момент нет.

26 апреля вооруженный мужчина пришел в детский сад в Ульяновской области и устроил там стрельбу. Его жертвами стали сотрудница детсада и два ребенка 2016 и 2017 годов рождения. Еще одна работница дошкольного учреждения пострадала.

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ТЕГИ:СтрельбаМосковская Область
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