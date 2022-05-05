СМИ: В подмосковном Пушкино неизвестный открыл стрельбу на детской площадке

В Кремле известно о том, что США, страны НАТО и Британия передают Украине оружие и разведданные

Канцлер ФРГ назвал условие для снятия санкций с России

Во Франции признали, что страна сталкивается с серьезными экономическими трудностями

ВОЗ не исключает закрытие офиса Европейского регионального бюро в Москве

Минздрав РФ зарегистрировал препарат против коронавируса