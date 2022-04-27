Власти представят к госнаградам воспитательниц ульяновского детского сада

По его словам, Ольга Митрофанова, которая попыталась преградить вход в спальню детишек вооруженному преступнику и погибла вместе с двумя детьми, своими действиями, возможно, «предотвратила ещё большее число жертв».

«Я буду ходатайствовать перед полномочным представителем президента, перед главой нашего государства о награждении этой мужественной женщины», - подчеркнул он.

Также Русских отметил необходимость представить к награде младшего воспитателя Елену Карпову, благодаря действиям которой, «были спасены жизни других ребятишек».

Ранее вице-губернатор региона Александр Коробко заявил, что семьям погибших в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области выплатят по 1 млн рублей, сообщает RT.