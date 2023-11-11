СМИ: В подмосковной Коломне прозвучали взрывы
Взрывы прогремели в подмосковной Коломне. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, в городе были слышны хлопки, заметен дым.
«По некоторым данным, это может быть связано с работой ПВО», — указывает СМИ.
Позже Telegram-канал сообщил, что в Коломне сбили беспилотник, он упал возле НПК «Конструкторское бюро машиностроения». Пострадавших нет.
Как пишет Telegram-канал Mash, сбитый дрон упал на крышу предприятия. В результате были повреждены кровля и обшивка двух корпусов, выбиты стекла.
Между тем Минобороны сообщило о перехвате двух украинских беспилотников над Смоленской и Московской областями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru