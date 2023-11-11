СМИ: В подмосковной Коломне прозвучали взрывы

По словам очевидцев, в городе были слышны хлопки, заметен дым.

«По некоторым данным, это может быть связано с работой ПВО», — указывает СМИ.

Позже Telegram-канал сообщил, что в Коломне сбили беспилотник, он упал возле НПК «Конструкторское бюро машиностроения». Пострадавших нет.

Как пишет Telegram-канал Mash, сбитый дрон упал на крышу предприятия. В результате были повреждены кровля и обшивка двух корпусов, выбиты стекла.

Между тем Минобороны сообщило о перехвате двух украинских беспилотников над Смоленской и Московской областями.

