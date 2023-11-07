Рогов: в подконтрольном Украине Запорожье прогремели взрывы

Подробностей общественник не озвучил. По его словам, информация об инциденте уточняется.

Власти Запорожья пока не комментировали ситуацию. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что на запорожском направлении погиб ополченец Александр Можаев с позывным Бабай. Он получил известность в 2014 году в ходе боев за город Славянск в Донецкой республике, напоминает «Радиоточка НСН».

