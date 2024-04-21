СМИ: в Подмосковье нашли радиостанцию, которая могла координировать дроны ВСУ
21 апреля 202420:33
В подмосковном городе Пушкино нашли радиостанцию, с помощью которой могли координировать беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Устройство обнаружил местный житель во время прогулки по лесу. Радиостанция была примотана скотчем к дереву.
Неподалеку находился чемодан. Мужчина не стал его открывать. Он сообщил о находке в городском чате.
За последние сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 194 украинских дрона, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru