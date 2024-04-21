СМИ: в Подмосковье нашли радиостанцию, которая могла координировать дроны ВСУ

Устройство обнаружил местный житель во время прогулки по лесу. Радиостанция была примотана скотчем к дереву.

Неподалеку находился чемодан. Мужчина не стал его открывать. Он сообщил о находке в городском чате.

За последние сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 194 украинских дрона, передает «Радиоточка НСН».

