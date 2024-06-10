СМИ: В Петербурге девушка умерла после домашнего тату-сеанса
Петербурженка, которая была госпитализирована после домашнего тату-сеанса, скончалась в больнице. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».
Ранее появилась информация, что 24-летняя девушка вызвала на дом тату-мастера, чтобы сделать новую татуировку. Уточняется, что она попросила вколоть ей обезболивающее – новокаин. Через какое-то время ей стало плохо, после чего девушке вызвали скорую помощь и доставили в неврологическую реанимацию Мариинской больницы в состоянии клинической смерти.
Врачи боролись за ее жизнь неделю, однако 10 июня стало известно, что она скончалась. Действия тату-мастера проверяют следователи. В материале уточняется, что это не первая татуировка девушки.
Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила НСН, что татуировки коварны тем, что негативные последствия для здоровья могут проявиться далеко не сразу, а удалять их в случае необходимости дорого и больно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru