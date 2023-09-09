СМИ: В Петербурге 69 человек отравились едой из доставки «Самоката»

В Санкт-Петербурге 69 человек, в том числе ребенок, отравились едой из доставки «Самоката», пишут местные СМИ.

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Отмечается, что все пострадавшие заказывали готовые блюда из сети здорового питания Greenbox, которые привозит сервис. Большая часть заболевших острой кишечной инфекцией ели шпинатную вафлю.

В Роспотребнадзоре сообщили, что у одного из пострадавших обнаружена Salmonella. В больницах города сейчас остаются 44 человека. АО «Грин Бокс» временно запретили деятельность, уточнили в ведомстве.

Ранее годовалую девочку госпитализировали после отравления наркотиками в Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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