СМИ: В Петербурге 69 человек отравились едой из доставки «Самоката»
В Санкт-Петербурге 69 человек, в том числе ребенок, отравились едой из доставки «Самоката», пишут местные СМИ.
Отмечается, что все пострадавшие заказывали готовые блюда из сети здорового питания Greenbox, которые привозит сервис. Большая часть заболевших острой кишечной инфекцией ели шпинатную вафлю.
В Роспотребнадзоре сообщили, что у одного из пострадавших обнаружена Salmonella. В больницах города сейчас остаются 44 человека. АО «Грин Бокс» временно запретили деятельность, уточнили в ведомстве.
Ранее годовалую девочку госпитализировали после отравления наркотиками в Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru