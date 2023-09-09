СМИ: В Петербурге 69 человек отравились едой из доставки «Самоката»

Отмечается, что все пострадавшие заказывали готовые блюда из сети здорового питания Greenbox, которые привозит сервис. Большая часть заболевших острой кишечной инфекцией ели шпинатную вафлю.

В Роспотребнадзоре сообщили, что у одного из пострадавших обнаружена Salmonella. В больницах города сейчас остаются 44 человека. АО «Грин Бокс» временно запретили деятельность, уточнили в ведомстве.

Ранее годовалую девочку госпитализировали после отравления наркотиками в Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

