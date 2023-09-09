СМИ: В Москве пятеро детей отравились кексами с каннабисом

По данным издания, 8 сентября пятеро детей, все братья и сестры, в возрасте год, 4 года, 6, 9 и 12 лет были госпитализированы в Филатовскую больницу столицы с диагнозом «отравление каннабисом». Врачи сообщили о подозрительном отравлении в полицию, а правоохранители позвонили матери.



Та рассказала стражам правопорядка, что её дети отравились тремя кексами из холодильника, которые оставил там племянник матери. После отравления детей горе-кулинар рассказал, что сладости содержали каннабис.

Ранее стало известно, что первоклассник отравился печеньем с метамфетамином в подмосковном Раменском, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

