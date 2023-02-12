СМИ: в Новосибирске четыре дома отключили от газа для обследования

Решетников: экономика РФ продемонстрировала большую живучесть, чем всем казалось Вершинин: отношения РФ и ЕС находятся на нижайшей отметке Эрдоган: число погибших при землетрясениях в Турции приближается к 22 тысячам СМИ: во Франции проходит четвертая всеобщая манифестация против повышения пенсионного возраста Народная артистка РФ Татьяна Васильева награждена орденом дружбы за плодотворную работу в сфере культуры и искусства