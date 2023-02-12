СМИ: в Новосибирске четыре дома отключили от газа для обследования

В Новосибирске четыре многоквартирных дома временно решено отключить от газоснабжения для проведения обследования после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме, сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение муниципальной информационной системы «Мой Новосибирск».

Семьи погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске получат по 1 млн рублей

Четыре здания в Заельцовском районе отключены от газоснабжения до 17:00 13 февраля.

Ранее Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу фигурантов дела о взрыве газа в многоквартирном доме в Новосибирске — Ирину Урбах и Евгения Кавуна.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:НовосибирскВзрыв Газа
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