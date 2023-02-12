СМИ: в Новосибирске четыре дома отключили от газа для обследования
В Новосибирске четыре многоквартирных дома временно решено отключить от газоснабжения для проведения обследования после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме, сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение муниципальной информационной системы «Мой Новосибирск».
Четыре здания в Заельцовском районе отключены от газоснабжения до 17:00 13 февраля.
Ранее Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу фигурантов дела о взрыве газа в многоквартирном доме в Новосибирске — Ирину Урбах и Евгения Кавуна.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 845 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 258 / сут.
- СМИ: в Новосибирске четыре дома отключили от газа для обследования
- Евродепутат рассказал, для чего США взорвали «Северные потоки»
- СМИ: антироссийскую резолюцию вынесут в ГА ООН в годовщину спецоперации
- Два человека погибли в результате автоаварии в Дагестане
- Пушков обвинил западные СМИ в разжигании конфликта вокруг Украины
- Стало известно о погоде в Москве на День святого Валентина
- В США рассказали о сбитом над Канадой неопознанном объекте
- ВОЗ: существует высокий риск распространения холеры в мире
- Число погибших после землетрясений в Турции превысило 24 тысячи
- «Реал» в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru