СМИ: В Новой Москве упал беспилотник

По данным СМИ, дрон рухнул в поле. Перед падением аппарата был слышен громкий взрыв. Как сообщает Telegram-канал Mash, беспилотник упал в районе реки Пахра около 5 часов утра.

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, пишет Газета.ру. На месте ЧП работают экстренные службы, отмечает «Свободная пресса».

Накануне средства радиоэлектронной борьбы посадили украинский дрон на севере Крыма.

