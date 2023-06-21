СМИ: В Новой Москве упал беспилотник
21 июня 202307:13
Беспилотный летательный аппарат упал в районе деревни Лукино в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным СМИ, дрон рухнул в поле. Перед падением аппарата был слышен громкий взрыв. Как сообщает Telegram-канал Mash, беспилотник упал в районе реки Пахра около 5 часов утра.
Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, пишет Газета.ру. На месте ЧП работают экстренные службы, отмечает «Свободная пресса».
Накануне средства радиоэлектронной борьбы посадили украинский дрон на севере Крыма.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru