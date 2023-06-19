СМИ: беспилотник-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области
19 июня 202311:51
Электроподстанцию в Курской области атаковал дрон-камикадзе, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, инцидент произошел ночью 17 июня. Беспилотник упал около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Дрон взорвался при падении.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, однако более 1800 домов оказались обесточены.
Ранее на территорию частного дома в селе Корнево Курской области упал украинский беспилотник. Местный житель получил ранения, передает «RT».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минтрансе согласились рассмотреть возможность строительства ВСМ до Минска
- «Ты шут, а не мессия»: Павел Воля о начале конца юмора
- Си Цзиньпин принял главу Госдепа Блинкена в Пекине
- Российские военные захватили французский колесный танк
- СМИ: Бойцы ВСУ абсолютно не способны воевать
- МО РФ: США создают искусственные очаги опасных инфекций
- Пожар возник на территории завода в Москве. Видео
- СМИ: беспилотник-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области
- Собянин анонсировал строительство Музея искусств
- Нарышкин: Киев отправил на переработку партию ядерного топлива в Чернобыль
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru