СМИ: беспилотник-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области

Электроподстанцию в Курской области атаковал дрон-камикадзе, сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации СМИ, инцидент произошел ночью 17 июня. Беспилотник упал около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Дрон взорвался при падении.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, однако более 1800 домов оказались обесточены.

Ранее на территорию частного дома в селе Корнево Курской области упал украинский беспилотник. Местный житель получил ранения, передает «RT».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Курская ОбластьБеспилотники

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