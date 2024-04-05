СМИ: В Новой Москве сгорел мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

Импровизированный мемориал находится у закладного камня памятника воинам-участникам локальных конфликтов близ школы. После теракта местные жители возлагали здесь цветы, оставляли свечи и мягкие игрушки. Предположительно, мемориал подожгли. По данным Telegram-канала «Москва с огоньком», ЧП произошло ночью 5 апреля.

Как отметил житель района в беседе с «Подъемом», камень был «завален цветами».

«Сейчас уже все убрано, все отмыто, но видно, что камень немного опален», — поделился собеседник издания.

