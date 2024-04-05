СМИ: В Новой Москве сгорел мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
Мемориал жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» сгорел в Новых Ватутинках. Об этом пишет издание «Подъем».
Импровизированный мемориал находится у закладного камня памятника воинам-участникам локальных конфликтов близ школы. После теракта местные жители возлагали здесь цветы, оставляли свечи и мягкие игрушки. Предположительно, мемориал подожгли. По данным Telegram-канала «Москва с огоньком», ЧП произошло ночью 5 апреля.
Как отметил житель района в беседе с «Подъемом», камень был «завален цветами».
«Сейчас уже все убрано, все отмыто, но видно, что камень немного опален», — поделился собеседник издания.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области
- Возле нефтебазы под Подольском нашли упавший БПЛА
- Вице-спикер Госдумы Толстой предложил запретить въезд в РФ для семей мигрантов
- СМИ: На Кубани поставили памятник основателям ЧВК «Вагнер»
- При атаке БПЛА на центральном рынке Курска повреждены два павильона
- Три мирных жителя пострадали при обстреле Брянской области
- Умер советский актер Евгений Шершнев
- СМИ: Боевые корабли Черноморского флота начали вооружать российскими FPV-дронами
- Останина поддержала выдачу маткапитала сиротам Донбасса
- Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru